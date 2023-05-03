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جمشيدي: المحادثات بين رئيسي والأسد كانت جادة وبناءة للغاية

جمشيدي: المحادثات بين رئيسي والأسد كانت جادة وبناءة للغاية
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

كشف نائب مدير المكتب الرئاسي في الشؤون السياسية محمد جمشيدي ان المحادثات بين رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره السوري بشار الأسد كانت جادة وبناءة للغاية واستغرقت أكثر من أربع ساعات.

العالم- ايران

وفي تغريدة على صفحته الشخصية في موقع تويتر كتب جمشيدي: "أجرى رئيس الجمهورية اية الله رئيسي ونظيره السوري بشار الأسد محادثات جادة وبناءة لمدة 4 ساعات.. فإضافة إلى مراجعة وتنسيق القضايا الإستراتيجية للمنطقة وخاصة فلسطين، توصلا إلى توافقات مهمة للغاية لتعميق التعاون الاقتصادي لصالح البلدين.وكان نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي اعتبر مساء أمس الثلاثاء زيارة رئيس الجمهورية الى سوريا بانها استراتيجية وتاريخية وقال ان الوثائق التي سيتم التوقيع عليها بين الرئيسين الايراني والسوري لها بعد اقتصادي.

وقال جمشيدي في مقابلة صحفية إن زيارة رئيس الجمهورية الى سوريا تتضمن بعدين استراتيجي واقتصادي. اذ انها تعتبر استراتيجية لأن منطقتنا شهدت تطورات جيوسياسية متوترة في العقد الماضي.

ووصل الرئيس رئيسي اليوم الاربعاء إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الإيراني كلاً من:وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ووزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة) مهرداد بذرباش،ووزير الدفاع محمد رضا آشتياني، ووزير النفط جواد أوجي، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور، ورئيس مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين إسماعيلي، والممثل عن مجلس الشورى الإسلامي عباس كلرو، ومعاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية محمد جمشيدي.

وخلال زيارته إلى سوريا التي تستغرق يومين، سيناقش آية الله رئيسي والوفد المرافق له سبل تعزيز وتقوية العلاقات السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع كبار المسؤولين السوريين، كما سيحضر اجتماعا مشتركا بين رجال الاعمال الايرانيين والسوريين، ويلتقي الايرانيين المقيمين وكذلك سيزور الأماكن المقدسة في سوريا.

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