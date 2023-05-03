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كندا تفرض اجراءات حظر ضد ايران تطال 9 أفراد وكيانا واحدا

كندا تفرض اجراءات حظر ضد ايران تطال 9 أفراد وكيانا واحدا
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الكندية وعبر تكرار اتهاماتها الواهية فيما يتعلق بحقوق الانسان فرض اجراءات حظر جديدة ضد إيران.

العالم- ايران

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، في بيان وعبر تكرار اتهاماتها الواهية فيما يتعلق بحقوق الانسان ، فرض اجراءات حظر جديدة ايران طالت كيانا واحدا وتسعة أفراد .

وبحسب بيان الحكومة الكندية ، فرضت "ميلاني جولي" وزيرة خارجية هذا البلد ، اليوم الأربعاء ، اجراءات حظر جديدة بموجب أحكام الإجراءات الاقتصادية الخاصة ضد إيران.

وبحسب هذا البيان، فإن هذه هي الحزمة الحادية عشرة من اجراءات الحظر المفروضة على إيران منذ أكتوبر 2022 وتتماشى مع العقوبات الأخيرة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبحسب الادعاء المناهض لإيران للحكومة الكندية ، فإن الكيان والأفراد الذين أُضيفوا إلى قائمة الحظر الكندية ضد إيران كان لها دور مزعوم في "انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج".

وشملت قائمة الحظر الكندية ما يلي:

ابو الفضل ناظري نائب رئيس مجلس ادارة شركة براور بارس

محسن أسدي عضو مجلس إدارة براور بارس

محمد صادق حيدري موسى عضو مجلس ادارة براور بارس

محمد رضا محمدي عضو مجلس ادارة براور بارس

في شرح سبب فرض الحظر على هؤلاء الأشخاص ، تدعي كندا أن شركة تصنيع الطائرات بدون طيار هذه كانت متورطة في توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا ، وهو ادعاء نفته السلطات الروسية والإيرانية مرارًا وتكرارًا ، وعلى الرغم من تكراره ، لم تقدم كييف أدلة لإثبات ذلك.

وتتضمن قائمة الحظر أيضًا عناية الله رفيعي ، وفاطمة قربان حسيني ، وبرستو صفري ، وعلي خوشنام وند ، الذين يُزعم أنهم متورطون في وفاة مهسا أميني وتشمل هذه القائمة أيضًا برويز أبسالان ، نائب القائد العام لحرس الثورة في محافظة سيستان وبلوشستان وسجن رجائي شهر.

وفقًا لهذا البيان ، فإن التعامل مع هؤلاء الأفراد وهذا الكيان محظور وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في كندا.

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كندا تفرض اجراءات حظر ضد ايران تطال 9 أفراد وكيانا واحدا

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