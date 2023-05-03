مدفيديف تعليقا على هجوم اليوم: لم يتبق سوى التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته

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وكتب مدفيديف في قناته على "تيليغرام": "بعد هجوم اليوم، لم يتبق سوى التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته، و لا حاجة له حتى لتوقيع قرار الاستسلام غير المشروط".

وأضاف: "هتلر، كما هو معروف، لم يوقع عليه أيضا.. سيكون هناك دائما بديل".

ومن جانبه، صرح رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، معلقا على هجوم الطائرات المسيّرة على الكرملين، سيطالب نواب مجلس الدوما باستخدام أسلحة قادة على تدمير النظام الإرهابي الأوكراني.

وقال فولودين: "سنطالب باستخدام أسلحة قادرة على وقف وتدمير نظام كييف الإرهابي"، مضيفا أن مثل هذا النظام يهدد الأمن.

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، أن كييف حاولت في الليل استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين باستخدام طائرات مسيّرة.

واستهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، وسرعان ما أسقطهما الجيش الروسي والخدمات الخاصة الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصب بأذى ويواصل العمل كالمعتاد.

وأكد الكرملين أن هذا هجوم إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية متى وكيفما تراها مناسبا.