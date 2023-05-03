الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مدفيديف تعليقا على هجوم اليوم: لم يتبق سوى التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته

مدفيديف تعليقا على هجوم اليوم: لم يتبق سوى التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته
الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأنه بعد الهجوم الإرهابي على الكرملين، لم يتبق سوى خيار التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته.

العالم-روسيا

وكتب مدفيديف في قناته على "تيليغرام": "بعد هجوم اليوم، لم يتبق سوى التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته، و لا حاجة له حتى لتوقيع قرار الاستسلام غير المشروط".

وأضاف: "هتلر، كما هو معروف، لم يوقع عليه أيضا.. سيكون هناك دائما بديل".

ومن جانبه، صرح رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين، معلقا على هجوم الطائرات المسيّرة على الكرملين، سيطالب نواب مجلس الدوما باستخدام أسلحة قادة على تدمير النظام الإرهابي الأوكراني.

وقال فولودين: "سنطالب باستخدام أسلحة قادرة على وقف وتدمير نظام كييف الإرهابي"، مضيفا أن مثل هذا النظام يهدد الأمن.

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، أن كييف حاولت في الليل استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين باستخدام طائرات مسيّرة.

واستهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، وسرعان ما أسقطهما الجيش الروسي والخدمات الخاصة الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصب بأذى ويواصل العمل كالمعتاد.

وأكد الكرملين أن هذا هجوم إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية متى وكيفما تراها مناسبا.

روابط ذات صلة

بالفيديو..روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على بوتين في الكرملين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. رئيسي من مقام السيدة زينب (ع): إيران ستقف إلى جانب سوريا في فترة الإعمار

مدفيديف تعليقا على هجوم اليوم: لم يتبق سوى التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته

بانوراما.. الأبعاد الإنسانية الكارثية بالسودان وقدرة اوكرانيا على شن هجمات مضادة

بالفيديو... الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلين لعائلتي أسير وشهيد في الضفة الغربية

بالفيديو... الأمم المتحدة تقرع ناقوس الخطر تخوفا من أعمال العنف الكارثية في السودان

الشهيد خضر عدنان.. البطل الذي حارب 'إسرائيل' بأمعائه الخاوية 