سرايا القدس تشتبك مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة

العالم- فلسطين

وأكدت سرايا القدس، أن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال في البلدة القديمة بصلياتٍ من الرصاص والعبوات المتفجرة واشتبكوا معها.

واستشهد 3 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة.

وحسب وكالة "فلسطين اليوم" أن قوات الاحتلال تُحاصر محيط منزل عائلة الشهيد محمد العزيزي في حارة الياسمينة بمحافظة نابلس، واستخدمت صواريخ موجهة محمولة على الكتف باتجاه المنزل المحاصر، وسط سماع دوي انفجارات قوية من أهالي البلدة.

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل، بأن الحديث يدور عن إصابتين إحداهما خطيرة وسط البلدة القديمة بنابلس، فيما يغلق جنود الاحتلال المنطقة بشكل كامل ولم تتمكن طواقم الاسعاف بعد من الوصول للإصابة.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار بكثافة، صوب القوة المحاصرة لأحد المنازل في البلدة القديمة، لاعتقال أحد المواطنين.