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غضب مواقع التواصل علی استشهاد الأسير خضر عدنان

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

استشاطت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً إثر الاعلان عن استشهاد الاسير خضر عدنان في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

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وانتشرت وسومات متعددة في الدول العربية منها (#الشهيد_خضر_عدنان)، (#خضر_عدنان_شهيدا) و(#شيخ_الكرامة).

وغرد عبد الله الشريف تعليقاً علی الموضوع کاتباً:"خلّف الشيخ تسعة من الأبناء، احفظوا وجوههم جيداً، فوالله ما ربيناهم إلا على العزة والكرامة، وسيرى الاحتلال منهم ما لم يره من خضر، ولن نقبل التعازي حتى يكبر أبنائي ويأخذوا الثأر" رندة موسى زوجة الشهيد.

اما احمد عبد العزيز الرنتيسي فغرد:"في القلب غصة والله، رحمات ربي تتوالى على القائد الشهيد خضر عدنان ونسأل الله جمعاً به في الفردوس الأعلى".

وجاء في تغريدة لحساب "الارشيف الفلسطيني":"حُرا وشهيدا في يناير ٢٠٢٢ صرخ الشهيد خضر عدنان، بطل معارك الكرامة ضد الاحتلال: "كرامتنا لا تُشترى ولا تُباع"، ووقف متظاهرا في رام الله للمطالبة بنصرة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش وكل الأسرى. في ٢ أيار ٢٠٢٣ ارتقى الشيخ شهيداً بعد أن خاض وحيداً إضرابه السادس عن الطعام".

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