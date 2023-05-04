الجهاد: دماء شهداء نابلس شاهدة على ثورة شعبنا

العالم- فلسطين

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي: " اليوم تتلاحم بنادق المجاهدين وتتوحد صفوفهم في مواجهة العدو المجرم ، وبإذن الله سيخرج من يحمل الراية وينتقم لهذه الدماء الطاهرة فشعبنا شعب ولّاد وخلف كل شهيد ألف من الشباب الثائر المتأهب والمستعد للمواجهة" .

وأضاف:" رحم الله شهداء نابلس من أبناء القسام الذين يلتحقون بالشهيد البطل خضر عدنان وجميل العموري والنابلسي والكيلاني والخواجا وخروشة وشهداء سرايا القدس وكتائب الأقصى والقسام وأبو علي، مجسدين وحدة الميدان ووحدة البندقية ووحدة المعركة التي لا تتوقف إلا بزوال "إسرائيل".

وارتقى 3 مقاومين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة.