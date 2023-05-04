إنطلاق الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا رسميا

العالم - خاص بالعالم

المرشحان المتنافسان يشاركهما السباق نحو الرىاسة وان كان بحظوظ أقل وفق استطلاعات الرأي محرم انجه زعيم حزب البلد وسنان اوغان مرشح تحالف الأجداد

صور المرشحين ووعود الانتخابات ومهرجانات خطابية هي المشهد الساىد هنا حتى قبل بدء انطلاق الدعاية الانتخابية المقررة اليوم وفق التقويم الانتخابي.

أما ابرز الوعود والبرامج فقد تمثلت بشعار يرفعه التحالف الحاكم وهو الاستقرار والاستمرار في حين أن تحالف المعارضة يرفع شعار التغيير والتجديد.

الدعاية البرلمانية لا تبتعد كثيرا عن وعود الانتخابات الرئاسية ،الشباب والاقتصاد ملفات يركز المتنافسون علىها ففي ظل اوضاع اقتصادية متازمة وشباب يبحث عن واقع ومستقبل تتمحور الوعود الانتخابية حول حلول لها.

يحضر ايضا ملف اللاجئين المتواجدين في تركيا والذي يتصدر هو الآخر الحديث الانتخابي بمواقف متشددة كموقف المرشح الرئاسي سنان اوغان او بمواقف اقل حدة كمحرم انجه وكمال كليشدار اوغلو والذان يتعهدان بالعمل على اعادة اللاجئين و ابرزهم السوريون عبر مسار اعادة العلاقات مع دمشق.

ومابين انجازات متسارعة يحاول التحالف الحاكم اظهارها في الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات بأيام ابرزها السيارة الكهربائية والصناعات العسكرية واكتشافات النفط والغاز تجد المعارضة ان التركيز على الاقتصاد وتحسين العلاقات الدولية مع الجيران والعالم وجلب الاستثمارات فرصتها في اقناع الناخبين

محاولات اقناع تحاول جذب الاصوات التي لم تحسم امرها بعد في اي الاتجاهات تذهب ، وهي اصوات حاسمة وفق استطلاعات الرأي.

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