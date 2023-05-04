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في رسالة إلى الأمم المتحدة..

طهران تبين الآثار السلبية للحظر الأميركي على البيئة والحياة في إيران

طهران تبين الآثار السلبية للحظر الأميركي على البيئة والحياة في إيران
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

بعث ممثل إيران في منظمة الأمم المتحدة أميرسعيد إيرواني رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة فيها بين الآثار السلبية للحظر الأميركي الأحادي على البيئة وعلى سلامة وصحة وحياة المواطنين الإيرانيين، مؤكدا ضرورة رفع هذا الحظر غير المشروع.

العالم - إیران

وأبلغ إيرواني كلا من آنطونيو غوتيرش وكابا كروش احتجاج الجمهورية الإسلامية على الحظر الأميركي وآثاره السلبية المذكورة.

وأشار ممثل إيران في رسالته إلى أن الحظر الأميركي يتعارض مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وعرض بعض الإجراءات الأميركية التي تمنع الاستثمار في مشاريع حماية البيئة وحرمان إيران من الحصول على التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأكد أن حماية البيئة واجب على عاتق البشرية كلها، وهي جزء لايتجزأ من التنمية المستدامة، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولية نتائج إجراءاتها غير القانونية على الشعب الإيراني وأن تتعهد بوقف هذه الإجراءات.

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