طهران تبين الآثار السلبية للحظر الأميركي على البيئة والحياة في إيران

العالم - إیران

وأبلغ إيرواني كلا من آنطونيو غوتيرش وكابا كروش احتجاج الجمهورية الإسلامية على الحظر الأميركي وآثاره السلبية المذكورة.

وأشار ممثل إيران في رسالته إلى أن الحظر الأميركي يتعارض مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وعرض بعض الإجراءات الأميركية التي تمنع الاستثمار في مشاريع حماية البيئة وحرمان إيران من الحصول على التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأكد أن حماية البيئة واجب على عاتق البشرية كلها، وهي جزء لايتجزأ من التنمية المستدامة، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولية نتائج إجراءاتها غير القانونية على الشعب الإيراني وأن تتعهد بوقف هذه الإجراءات.