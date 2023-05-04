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توقيع مذكرة تفاهم بين سورية وايران في مجال الزيارة والسياحة

توقيع مذكرة تفاهم بين سورية وايران في مجال الزيارة والسياحة
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

وقع وزير السياحة السوري محمد رامي رضوان مرتيني ورئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس حسيني مذكرة تفاهم في مجال الزيارة والسياحة.

العالم- سورية

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في مجال الزيارة والسياحة، انطلاقا من الرغبة المشتركة بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبغية توفير التسهيلات اللازمة لإرسال مجموعات الزيارة إلى الأماكن المقدسة في الجمهورية العربية السورية.

وتضمن مجال التعاون بين الجانبين، تسهيل الزيارة واستقدام الزوار، وتحفيز مكاتب السياحة المرخصة في كلا البلدين ووضع برامج سياحية خاصة بالزوار والسياح من البلدين لزيارة الأماكن الثقافية والتاريخية أثناء زيارتهم إلى الأماكن المقدسة وتقديم عروض تحفيزية وتخفيضات خاصة، إضافة إلى التدريب والتأهيل السياحي والاستثمار، إلى جانب عدة محاور من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

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