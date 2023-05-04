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الاحتلال يغلق كافة الأقسام التي يتواجد فيها أسرى الجهاد الإسلامي

الاحتلال يغلق كافة الأقسام التي يتواجد فيها أسرى الجهاد الإسلامي
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكدت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، مساء اليوم الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت الأقسام في كافة السجون والمعتقلات التي يتواجد فيها أسرى الجهاد الإسلامي.

العالم ـ فلسطين

وقالت المهجة في تصريح صحفي:" إن إدارة سجون الاحتلال اغلقت الأقسام في كافة السجون والمعتقلات التي يتواجد فيها أسرى الجهاد الإسلامي وتمنع خروجهم للعيادات والفورة أو التنقل بين الأقسام وعدم الاختلاط بباقي الأسرى"

وبينت المهجة أن قرار مصلحة السجون جاء بدعوى تلقيها انذارات ساخنة عن نية أسرى الجهاد بتنفيذ عمليات انتقامية ردًا على اغتيال الشيخ خضر عدنان.

يشار إلى أن الشيخ القائد خضر عدنان من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، قد ارتقى شهيداً فجر الثلاثاء في عملية اغتيال صهيونية داخل سجون الاحتلال بعد خوضه معركة إضراب بطولية استمرت لـ 85 يومًا.

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