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وزير الاقتصاد الإيراني:

إزالة معوقات تواجد الشركات المصدرة الإيرانية في سوريا

إزالة معوقات تواجد الشركات المصدرة الإيرانية في سوريا
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إزالة العقبات أمام وجود الشركات الإيرانية المصدرة في سوريا.

العالم - إيران

وكتب إحسان خاندوزي على حسابه الشخصي في الفضاء الإلكتروني: "بحسب المباحثات التي أجريناها مع وزير المالية ووزير الاقتصاد ورئيس مصرف سوريا المركزي، سيتم رفع المعوقات أمام تواجد الشركات المصدرة الإيرانية في سوريا قريباً، من الناحية المالية والتأمينية وكذلك من وجهة النظر الجمركية.

ووقع وزيرا الاقتصاد الإيراني والسوري أمس، ثلاث وثائق تعاون خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لسوريا.

ووصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح أمس الاربعاء إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير.

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