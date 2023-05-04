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الرئيس رئيسي يلتقي وزير الأوقاف السوري وكبار علماء دمشق

الرئيس رئيسي يلتقي وزير الأوقاف السوري وكبار علماء دمشق
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق إلى سورية، التقى الرئيس رئيسي في مقر إقامته بدمشق اليوم كبار علماء دمشق، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد.

العالم- سوريا

ورحب العلماء بالرئيس رئيسي في سورية، مؤكدين أهمية العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران لتكونا يداً واحدة ضد الإرهاب الأميركي والصهيوني الذي يستهدف المنطقة وكل شعوب البلاد العربية والإسلامية.

وأشار العلماء إلى أن نهج الرئيس بشار الأسد الصامد أحبط كل مؤامرات التكفير والإرهاب ومخططات الغرب، وعلى رأسهم أمريكا و(إسرائيل).

من جانبه شكر الرئيس رئيسي العلماء، وحيا صمود سورية قيادةً وشعباً، معرباً عن تضامن ووقوف إيران إلى جانبهم، ومؤكداً عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية السورية الإيرانية، وأنها ثابتة وتؤدي إلى استقرار كل دول المنطقة.

كما أكد الرئيس رئيسي أن النهج المقاوم الذي خطه الرئيس الأسد أعطى ثماره بانتصار سورية على الإرهاب وداعميه.

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الرئيس رئيسي يلتقي وزير الأوقاف السوري وكبار علماء دمشق

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