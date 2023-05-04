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وزراء الخارجية العرب يبحثون أزمة السودان وعودة سوريا

وزراء الخارجية العرب يبحثون أزمة السودان وعودة سوريا
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة يوم الأحد، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية لبحث أزمة السودان، وعودة سوريا إلى الجامعة.

العالم - مصر

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس، إنه تقرر عقد دورتين غير عاديتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد.

وتخصص الدورة الأولى لمناقشة تطورات الأزمة السورية ومسألة إعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، في حين ستبحث الدورة الثانية الحرب الدائرة في السودان.

وسيبحث الاجتماع المخصص للسودان الوضع في هذا البلد بأبعاده كافة، السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وفق المصدر ذاته.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تقرر عقد اجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين، السبت، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للإعداد والتحضير لهاتين الدورتين الوزاريتين غير العاديتين.

وسيتم وفقا للمصدر عقد "اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد الدورتين غير العاديتين.

وسيرأس هذه الاجتماعات وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية.

جدير بالذكر أن اجتماعا عقدته دول مجلس التعاون في جدة في منتصف أبريل 2023 وشاركت فيه مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، حيث اتفق الوزراء في اجتماع جدة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.

وعقب الاجتماع بأيام زار وزير الخارجية السعودي دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء الأزمة في سوريا قبل 12 عاما، علما أن جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا لديها في نوفمبر 2011.

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وزراء الخارجية العرب يبحثون أزمة السودان وعودة سوريا

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