في المجال الاقتصادي.. هذا ما تمخض عن زيارة الرئيس الايرني الى سوريا

العالم - إيران

واعتبر وزير الاقتصاد والمالية الايراني احسان خاندوزي زيارة الرئيس" السيدابراهيم رئيسي إلى سوريا بداية لأحداث اقتصادية جيدة وقال: في اللقاءات الجيدة التي أجريتها مع وزير الاقتصاد ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، تم الاتفاق على ازالة بعض المعوقات المالية والتأمينية والجمركية للمصدرين والشركات الإيرانية إلى سوريا.

وقال خاندوزي الذي كان ضمن الوفد السياسي والاقتصادي رفيع المستوى الذي رافق آية الله رئيسي، بشان التفاصيل الاقتصادية لزيارة رئيس الجمهورية: هذه هي الزيارة الأولى لرئيس من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد 12 عاما إلى سوريا منذ بدء الحرب التي اشعلها الارهابيون وانتصار تيار المقاومة. زيارة رئيس الجمهورية إلى سوريا هي بداية للعديد من الأحداث الاقتصادية الجيدة التي يبدو أنها تستهل حقبة اقتصادية جديدة.

وتابع المتحدث الاقتصادي للحكومة الثالثة عشرة: بصرف النظر عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بحضور رئيسي إيران وسوريا ، تم في اللقاءات الجيدة التي أجريتها مع وزير الاقتصاد ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي السوريين الاتفاق على ازالة بعض المعوقات المالية والتأمينية والجمركية للمصدرين والشركات الايرانية الى سوريا.

وأضاف خاندوزي: أبرمت اتفاقيات جيدة وعملنا على صياغتها بحيث يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها وتنفيذها فور عودة رئيس الجمهورية لفتح المجال أمام الشركات الإيرانية، وخاصة الشركات المعرفية، لاستخدام هذه القدرة الإقليمية خلال فترة التفاعلات الاقتصادية لتنمية صادرات البلاد.