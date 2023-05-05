لبنان وفرص التسوية

العالم – استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" استوديو بيروت"، أشار شمس الدين الى أنه تم استعراض كل هذا المسار التاريخي للرؤساء الثلاثه عشر الذين تم انتخابهم فلا نجد ان اللبنانيين في أي مرة كانوا قادرين على ان ينتجوا صيغة تتيح انتخاب رئيس.

ولفت شمس الدين قائلا:" اليوم لا نعتقد مع الاسف ان نخرج مع ما حصل في الماضي فاليوم بدانا، وان مجلس النواب اللبناني قد عقد 12 جلسه لانتخاب الرئيس ولم يتوصل الى نتيجة، فعندما بدأ الفراغ وقبل ذلك كان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي يقود حراكا يجمع ويطرح اسماء لايصال التسوية الى اعلى وقد رفع العشرة وقد انتهى اللقاء من اجل الصلاة فقط، وانتهى بعد شهور عديدة وقال انه لا يستطيع ان يفعل شيئا فقط، فقام بجمع النواب المسيحيين بلقاء من أجل الصلاة فقط.

ويبحث البرنامج في موضوع بين الحراك السياسي الداخلي والمؤشرات الاقليمية الذي يبدو ان قطار التسوية انطلق على الرغم من السكك المتعثرة في الداخل اللبناني.

داخليا جولة لنائب رئيس المجلس النيابي على المرجعيات السياسية في وقت تصر فيه القوى المسيحية على موقفها الرافض لأيّ رئيس تتبناه المقاومة او قوى الممانعه - كيف تسميها -.

فيما أظهرت جولات السفير السعودي مواقف تميل للهدوء والوسطية وتدعو الى ضرورة انتخاب رئيس دون ان ترفع الفيتو بوجه أي مرشح.

فماذا اسفرت جولات بو صعب وجولة السفير السعودي، وهل ظهرت الملامح الجدية للتسوية؟وفي حال الايجاب فما هي ابرز عناوينها؟ وماذا عن الموقف والدور الامريكي في احتمالات اي تسوية في الافق؟



واستعرض البرنامج ما قاله نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب:" هذه المبادرة التي بدأت بها هدفها مد جسور للتحاور بامر معين وهي ليس لاقتراح رئيس معيّن"، لبنان غائب عن المجتمع الدولي".

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