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المتحدث باسم الخارجية العراقية..

احترام سيادة سورية ودعم شعبها من مصلحة الاستقرار العربي

احترام سيادة سورية ودعم شعبها من مصلحة الاستقرار العربي
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن احترام سيادة سورية والتضامن مع شعبها سيؤدي إلى المزيد من الاستقرار والتكامل العربي.

العالم _العراق

وقال الصحاف في تصريح لوكالة سبوتنيك حول إمكانية عودة سورية قريباً إلى الجامعة العربية: “إن العراق باق على موقفه الثابت تجاه سورية إيماناً منه بأن دبلوماسية المبادرة وحل المشكلات العالقة واحترام السيادة السورية والوقوف والتضامن مع الشعب السوري، سيتيح المزيد من الاستقرار والتكامل العربي”.

وأضاف الصحاف: “هذا ما تعمل وتدعو إليه وزارة الخارجية العراقية بشأن المسألة السورية منذ البداية”.

وكان وزراء خارجية سورية والأردن والسعودية ومصر والعراق أكدوا في بيان ختامي بعد اجتماعهم الإثنين الماضي في العاصمة الأردنية عمان، دعم سورية ومؤسساتها لبسط سيطرتها على أراضيها وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية عليها، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

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