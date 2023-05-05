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خارجية السودان تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية

خارجية السودان تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لتضنيف قوات "الدعم السريع" كمنظمة ارهابية، وتطبيق إجراءات المساءلة القانونية والعدلية بحقها.

العالم- السودان

وأفادت وكالة "اسبوتنيك" جاء ذلك في بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اليوم الجمعة، في ظل استمرار المعارك بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" منذ منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، دون أن تتمكن هدنة هشة تجددت عدة مرات من وقفها.

وقالت الخارجية في بيانها: "لا زالت قوات الدعم السريع المتمردة مستمرة في تعدياتها وانتهاكاتها الإنسانية، وقد اختارت هذه المرة منع المواطنين من الوصول لصيدلية الإمدادات الطبية المركزية (بالعاصمة الخرطوم)".

و تابعت: "يضاف هذا التصرف غير الإنساني لسجل قوات الدعم السريع الإجرامي الممعن في انتهاك المواثيق والأعراف الدولية، والذي استهدف جميع القطاعات الحيوية بالعاصمة الخرطوم لا سيما مؤسسات القطاع الصحي".

واتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بـ "ترويع المواطنين واتخاذهم كدروع بشرية بل واستخدام المستشفيات كثكنات عسكرية والمواصلة في النهب والإتلاف الموثّق للصيدليات المجتمعية، ومنع العاملين بصيدلية الإمدادات الطبية المركزية بالخرطوم من تقديم الخدمة، مع عدم تمكين المواطنين من الوصول إليها، مما أدى لاغلاقها التام".

واعتبرت أن تلك الممارسات تمثل "جريمة في حق مواطنين الأبرياء، تستوجب الإدانة".

وقالت إن استهداف الصيدلية المركزية بمثابة "الإمعان في صنع كارثة صحية لما تقدمه من خدمات توفير الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة والمستهلكات والأجهزة والمعدات الطبية الأخرى، فى وضع يتسم بشح الإمداد وصعوبة الوصول إليه".

ودعت الخارجية "المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لإدانة المليشيا المتمردة علي الانتهاكات والجرائم المستمرة ضد مؤسسات الدولة والمواطنين الأبرياء والمرافق الصحية ومنافذ الخدمة الصيدلانية في البلاد، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، وتطبيق إجراءات المسآءلة القانونية والعدلية في الوقت المناسب".

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