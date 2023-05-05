مساعد رئيس الجمهورية: لم نرهن تجارتنا وعلاقاتنا الخارجية بالضوء الأخضر الغربي

العالم- ايران

وقال حسيني في كلمة القاها في مراسم تكريم المعلمين البارزين في البلاد في محافظة همدان ان الحكومة الايرانية تتحلى بالدراية والحيوية وتتبع سياسة متوازنة وتنسج علاقات واسعة مع دول المنطقة والقوى الاقتصادية الكبيرة في العالم ومنها اعضاء منظمة شانغهاي والدول الآسيوية ودول اميركا اللاتينية وافريقيا، وهذا سيكون له مردود ايجابي كبير للبلاد.

وشدد حسيني ان الحكومة الايرانية تسعى من اجل تحسين الاوضاع الاقتصادية للبلاد وهي تخطط وتبذل جهودها ليلا ونهارا لتحقيق النمو الاقتصادي والانتاج وزيادة الاستثمارات في البلاد وهي قد حققت نجاحات ملحوظة في هذه المجالات.