الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يصيب عاملين فلسطينيين بالرصاص في قلقيلية

الاحتلال يصيب عاملين فلسطينيين بالرصاص في قلقيلية
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أصيب عاملون فلسطينيون برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

العالم _ فلسطين

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه عمّال فلسطينيين، قرب الجدار الفاصل غرب بلدة حبلة جنوب قلقيلية، ما أدى إلى إصابات لاثنين منهم، وصفت بالطفيفة.

وفي السياق ذاته، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوة من جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه فلسطينيين قرب الجدار الفاصل جنوب قلقيلية.

وتلاحق سلطات الاحتلال بصفة مستمرة، العمّال الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد عددًا منهم.

وخلال عام 2022، قضى 93 عاملاً فلسطينيًا شهداء لقمة العيش، أثناء عملهم في الداخل المحتل، منهم 61 استشهدوا أثناء عملهم، و6 برصاص الاحتلال أثناء محاولاتهم الوصول إلى أماكن عملهم، فيما ارتقى 7 عمّال منذ مطلع العام الجاري.

روابط ذات صلة

دورية للاحتلال تتفقد الطريق العسكري المحاذية للسياج الحدودي

4 شهداء وإصابات واعتقالات وهدم وإخطار إخلاء ومواصلة حصار أريحا واقتحام الأقصى

الجهاد: دماء شهداء نابلس شاهدة على ثورة شعبنا

أكثر من 50 منظمة شبابيّة عربية وإسلامية تندد باغتيال الشيخ 'عدنان'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد تعقبه في أكثر من دولة.. جهاز المخابرات العراقي يطيح بالإرهابي الخطير 'أبو طلحة' خارج الحدود

وفد من الجيش السوداني يتوجه للسعودية

صناديق الاقتراع مفتوحة أمام 3 آلاف تركي بالأردن

الاحتلال يصيب عاملين فلسطينيين بالرصاص في قلقيلية

لبنان وفرص التسوية

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. السودان، قتال لا توقفه الهدن والوساطات.. عقدة باخموت، هل أصبحت عقب أخيل روسيا ؟