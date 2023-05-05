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وفد من الجيش السوداني يتوجه للسعودية

وفد من الجيش السوداني يتوجه للسعودية
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان يوم الجمعة بيانا كشفت من خلاله عن توجه وفد يمثل الجيش إلى المملكة العربية السعودية.

العالم- السودان

وحسب وكالة "روسيا اليوم" قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في البيان: "في إطار المبادرة السعودية الأمريكية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى مدينة جدة مساء اليوم وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية للسودانيين في ظل الأوضاع الراهنة".

ومساء أمس الخميس، أعلن الجيش السوداني و"الدعم السريع" في بيانين، موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة إضافية، بناء على مساع أمريكية سعودية.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

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