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ما رأيكم في الهاجس الإسرائيلي بتوسع ساحات المقاومة؟

ما رأيكم في الهاجس الإسرائيلي بتوسع ساحات المقاومة؟
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

يؤكد باحثون في الشؤون الإسرائيلية أن تعدد ساحات المواجهة وتعدد الجبهات مع الاحتلال الإسرائيلي باتت تشكل تهديدا عليه، فيما باتت فصائل المقاومة تعمل لاستحداث نهضة مقاومة حقيقية، حيث باتت الحالة المقاومة تشهد تصاعدا بشكل دوري و واضح.

العالم ما رأيكم

ويشدد خبراء بالشأن الإسرائيلي أن المعركة مع الاحتلال باتت اليوم معركة مفتوحة، تمر بمرحلة أمنية معقدة، حيث تعمل المقاومة باستراتيجية مختلفة، داعين إلى البناء على ذلك بمزيد من حالة الاشتباك وتصعيد العمل المقاوم لأن المنتصر بها في النهاية ستكون المقاومة والشعب الفلسطيني.

هذا ويؤكد مختصون بالشؤون الإسرائيلية أن كل يقوم به الاحتلال من محاولة لحسم أي معركة يفشل، فيما شكلت وحدة الساحات الفلسطينية حرب استنزاف وما زال الاحتلال يعيش هاجس الحرب من عدة جبهات، فيما هو غير مهيأ لخوضها.

فـ ما رأيكم:

- هل أصبحت مهمة الاحتلال بترميم ردعه أكثر صعوبة مع هاجس توسع ساحات المقاومة؟

- ما التداعيات المترتبة على عملية نابلس ودعوة حماس لمقاومة الضفة بإدامة الاشتباك معه؟

- ماذا عن اشتداد المواجهة مع الاحتلال على خطوط التماس كلّما صعّد من عملياته العدوانية؟

- كيف يقرأ غضب المستوطنين في الغلاف من خلل منظومة القبة الحديدية لحمايتهم؟

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ما رأيكم في الهاجس الإسرائيلي بتوسع ساحات المقاومة؟

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