شاهد.. آخر تفاصيل الصراع في الخرطوم يكشفها مراسل العالم

وقال مراسلنا: ان الهدوء الحذر هذا ربما يعود الى تأثير بدء المحادثات بين طرفي النزاع "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع" في جدة السعودية.

واوضح، اما ما يخص الاوضاع الانسانية فانها تبقى على ما هي عليه فيما يتعلق بانقطاع المياه، فحتى الآن تعاني مدينة بحري كثيراً بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على المحطة الرئيسية للمياه في المدينة، اضافة الى انقطاع التيار الكهربائي وشحة السيولة نتيجة اغلاق معظم البنوك السودانية.

هذا ومن المقرر أن يعقد ممثلون عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع محادثات اليوم في مدينة جدة السعودية لوضع حد للقتال المستمر منذ ثلاثة اسابيع وسط ترحيب قوى واحزاب سودانية.

وحثت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

ونوهت السعودية والولايات المتحدة بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات وحضتا على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.

