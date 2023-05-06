أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 06 مايو 2023

العالم - إيران

- سياست روز ..

إنعكاسا لزيارة رئيس الجمهورية لدمشق.. هلع أمريكي من تعاظم ثقل إيران وسوريا بالمعادلات الإقليمية ..

- خراسان ..

زيارة رئيس الجمهورية لسوريا تكريس لقدرة جبهة المقاومة في المنطقة.

- اطلاعات ..

بحرية الحرس تستعد لدخول مجال تصنيع حاملة طائرات وفرقاطات حاملة للصواريخ ..

- ابرار ..

القائد العام للحرس .. قوتنا باتت تصل لمستوى القدرة على إلحاق هزيمة بقوى كبرى ..

- جوان ..

بعد هجوم مسيرات على الكرملين ..موسكو تحذر من إحتمال حدوث مواجهة مباشرة مع أمريكا .

- ارمان امروز..

رئيس مجموعة فاغنر الروسية يعلن عزمها على الإنسحاب من مدينة باغموت الأوكرانية..

- عصر ايرانيان ..

صحف عبرية تعترف بتفوق الفصائل الفلسطينية بغزة على الكيان في المواجهات الأخيرة ..

- رسالت ..

إنشقاقات في حكومة نتنياهو المهزوزة بعد الفشل الصهيوني الأخير مقابل صواريخ غزة ..

- قدس ..

إيران تطرد أربعة دبلوماسيين يمثلون جمهورية أذربيجان ردا على إجراءات باكو العدائية .

- كيهان ..

تحذيرات روسية من إحتمال وقوع مواجهة مباشرة مع أمريكا بعد هجوم مسيرات على الكرملين ..

- اعتماد ..

هجوم مسيرات على قصر الكرملين , محاولة إغتيال إرهابية أم مخطط خاص ما ؟

- افتاب يزد ..

نواب أتراك يتهمون الرئيس الأمريكي بايدن بدعم المرشحين الرئاسيين المنافسين لأردوغان بالإنتخابات .

اهم المقالات

1- سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في افتتاحيتها التي تحمل تساؤلا يقول (ما الذي يثير خوفهم ؟)..

زيارة رئيس الجمهورية لسوريا اثارت هلعا مشوبا بغضب كبير في كل من امريكا والكيان الصهيوني . ان ايران التي وقفت الى جانب سوريا حكومتا وشعبا خلال الايام العصيبة مقابل الارهاب وحماته اكدت بهذه الزيارة مواصلة دعمها لسوريا بمرحلة اعادة بناء ما دمرته الحرب وهذا يعني تعزيز قدرات جبهة المقاومة بالمنطقة .

( إن واشنطن وتل أبيب تدركان أن زيارة رئيس الجمهورية لدمشق خطوة كبرى بمسار تعزيز جبهة المقاومة مقابل الكيان ومخططات أمريكا )

وأن هذه الزيارة ستعزز قدرات العالم الاسلامي برمته لصالح القضية الفلسطينية ولصالح ايجاد ارضية صَلبة لحل اية مشاكل عالقة بين بلدانِه وتفويت الفرصة على اعداء الامة الاسلامية من استغلال هذه المشاكل لبث الفرقة بين شعوبها.

2- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( إنشقاق في حكومة نتنياهو المهزوزة )..

حكومة نتنياهو الائتلافية الهشة بكل معنى الكلمة , تشهد اتساع الشروخ والانشقاقات بين مكوناتها في الوقت الذي تعصف فيه التظاهرات الضخمة المستمرة لقوى المعارضة بهذه الحكومة .

( إن الخلافات بين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي بن غفير بدأت تطفو على السطح بعد فشل الجيش الصهيوني مقابل صواريخ غزة )

الوزير بن غفير زعيم حزب " القوة اليهودية " الاكثر تطرفا وعنصرية في الحكومة الائتلافية حَمَّل نتنياهو مسؤولية فشل الجيش مقابل فصائلِ المقاومة بغزة في المواجهات الاخيرة, من جانبه اعلن زعيم حزب " الصهيونية الدينية " المتطرف وقوفَه الى جانب بن غفير هو الاخَر في تلويحٍ ضمني باحتمال انسحاب الحزبين من هذه الحكومة.

ان نتنياهو بات بين فكي كماشةِ المعارَضَةِ من جانب والاحزابِ اليمينية في حكومته من جانب اخر، كما ان هناك مطالباتٍ داخل حزب الليكود بضرورة اعتزال نتنياهو للحياة السياسية .

3- ابرار ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( إستشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين بنابلس ) كتبت صحيفة ابرار ..

اعلنت وزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية بنابلس بالضفة الغربية المحتلة ان ثلاثة فلسطينيين استشهدوا بمواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة نابلس .

( كتائب عزالدين القسام الذراع العسكري لحماس أعلنت عن إستشهاد هؤلاء الشبان في عملية الأغوار البطولية )

وجاء في البيان ايضا ان عملية الاغوار جاءت ردا على جرائم الجنود الصهاينة وقطعانِ المستوطنين ضد المعتكفين الفلسطينيين في المسجد الاقصى بشهر رمضان .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الانتخابات الرئاسية بتركيا من زاوية قضايا اللاجئين السوريين في مقالها ( اللاجئون السوريون ورقة إنتخابية ساخنة ) ..

يناور المرشحون الرئاسيون الاربعة في الانتخابات التركية وخاصة اردوغان ومنافسَه الرئيسي مرشح المعارضة كمال كليشدار اوغلو على موضوع اللاجئين السوريين لكسب اكبر قدر ممكن من اراء الناخبين . وبالطبع يتركز اهتمام الناخبين والمرشحين الرئاسيين على الاوضاع الاقتصادية , الا ان موضوع اللاجئين السوريين بات يطرح نفسَه بقوة لاعتبارات ومنطلقات اقتصادية واجتماعية وسياسية ايضا في هذه الانتخابات .

(مرشح المعارضة وعد بإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم خلال عامين مشددا على عدم تعريض سمعة الشعب التركي للإساءة بسبب ذلك)

كليشدار اوغلو اكد ان اعادة اللاجئين السوريين ستتم في حالة فوزه بعيدا عن اية عنصرية او تحاملٍ على حد تعبيره , كما وعد بعدم تدخل تركيا بشؤون سوريا والبلدان المجاورة الاخرى.

اردوغان اكدر اهمية استضافة اللاجئين السوريين من الجانب الانساني ، كما شدد حزب العدالة والتنمية الحاكم على أن عودتهم ستكون ممكنةً تماما بايجاد الارضيات المناسبة بسوريا. وهكذا تحولت ورقةُ اللاجئين السوريين الى ورقةٍ ساخنة ستلعب دورا في تحديد نتائج الانتخابات .

5- آفتاب يزد ..

في الشان السوداني كتبت صحيفة آفتاب يزد في مقالها ( مصالح القوى الأجنبية تعرقل وقف إطلاق النار ) ..

في خضم حرب الجنرالات في السودان عكست جهودُ الوساطة الاقليمية والدولية وجودَ ميول متباينة يبن الوسطاء ازاء طرفي النزاع المسلح , فمثلا تَميلُ السعودية لسيطرة الجيش السوداني في حين تُحبذ الامارات قوات الدعم السريع كما يبدو .

( في الواقع هناك تضارب في المصالح الأجنبية في السودان والقارة الأفريقية بشكل عام يطرح رؤى مختلفة بشأن الأوضاع بالسودان)

وبالطبع تُناور امريكا والقوى الغربية والكيان الصهيوني ايضا على من يُقدِّمُ تنازلاتٍ اكبر من بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو .

لكنْ في نهاية المطاف تَبقى الازمة الحالية في السودان وليدةَ صراع داخلي على السلطة ادّى لاذكاءِ نيرانِ خلافاتٍ لها جذورٌ عميقة في المجتمع السوداني القبلي .