السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣
٠١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

عقب احتجاز دام 55 يوما..الفلسطينيون يشيعون جثامين 3 شهداء في نابلس

عقب احتجاز دام 55 يوما..الفلسطينيون يشيعون جثامين 3 شهداء في نابلس
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

في مشهد مهيب، شيع الفلسطينيون، اليوم السبت، جثامين ثلاثة شهداء من نابلس، سلمتهم كيان الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة، عقب احتجاز دام 55 يوما.

العالم- فلسطين

وانطلق موكب تشييع الشهداء: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك، من أمام مستشفى رفيديا باتجاه دوار الشهداء، وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

واستشهد جهاد وعدي الشامي ومحمد دبيك في الثاني عشر من شهر آذار 2023، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري، جنوب غرب نابلس.

ومع تسليم جثامين الشهداء الثلاثة، لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 133 شهيدا منذ عام 2015، منهم جثامين 12 من الأسرى الشهداء، و12 طفلا وشهيدة، بالإضافة إلى 256 شهيدا في مقابر الأرقام، بحسب بيانات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

روابط ذات صلة

اعتداء نابلس وخيارات الرد

ما هو التفوق الفلسطيني والاخفاق الاسرائيلي الذي جرى في نابلس؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي : القواسم الثقافية المشتركة بين إيران وأوزبكستان منطلق مناسب لتطوير التعاون الاقتصادي

آلاف الفلسطينيين يشيعون شهيدي طولكرم والمقاومة تتوعد بالرد

قيادي في حماس يدعو الى فضح جرائم الاحتلال بحق القدس وأهلها

الرياض: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع في السودان

عقب احتجاز دام 55 يوما..الفلسطينيون يشيعون جثامين 3 شهداء في نابلس

4 إصابات إثر اعتداء للاحتلال والمستوطنين جنوب الخليل