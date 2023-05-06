الفيضانات تجتاح شرقي أفغانستان وهذه حصيلة الضحايا..

العالم - أفغانستان

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، تقلا عن بيان لحكومة المقاطعة الأفغانية، أن الأمطار الغزيرة، التي أدت إلى حدوث فيضانات في المقاطعة ليلة أمس (الجمعة)، أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال.

وأضاف البيان أن الفيضانات المدمرة جرفت 300 منزل وألحقت أضرارا جسيمة بهم، موضحا أن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية تلفت أيضا.

وفي الوقت نفسه، تزامنت الأمطار الغزيرة مع رياح عاتية دمرت الحدائق وأشجار الفاكهة في مقاطعات بلخ وسامانجان وتخار وقندوز وبغلان شمالي البلاد.

وتنبأت هيئة الأرصاد الأفغانية بهطول الكثير من الأمطار وحدوث الفيضانات في 18 مقاطعة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 34 مقاطعة خلال الأيام المقبلة.