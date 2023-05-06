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ترکیا
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مصادر فلسطينية: إصابة عدة شبان خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال في قرية صندلة بالداخل المحتل عقب استشهاد شاب برصاص مستوطن
مراسلة العالم: استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن في الداخل المحتل
مصادر فلسطينية: اصابة طفل برصاص الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية
الرئيس الإيراني لدى استقباله رئيس البرلمان الأوزبكي: تنفيذ الإتفاقيات المبرمة بين إيران وأوزبكستان من شأنه أن يرفع مستوى العلاقات الثنائية
متحدث باسم جماعة ريبابليك المناهضة للملكية: الشرطة البريطانية اعتقلت غراهام سميث زعيم الجماعة قبيل مراسم تتويج تشارلز الثالث اليوم
حميدتي: نرحب بالبيان السعودي الأمريكي المشترك بشأن بدء المحادثات بين الأطراف السودانية في مدينة جدة
حميدتي: نشيد بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار يسهل فتح ممرات إنسانية في السودان
قائد قوات الدعم السريع حميدتي: متمسكون بموقفنا الثابت بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية بالسودان تؤسس إلى تحول ديمقراطي
اطلالة مرتقبة للسيد "حسن نصرالله" بهذا التوقيت..
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عند الخامسة من عصر يوم الجمعة المقبل، وذلك في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله" لمناسبة الذكرى السنوية السابعة لإستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدرالدين، في مدارس المهدي- الحدت جنوب بيروت.
العالم_لبنان
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
لبنان
كلمات دليلية :
السيد حسن نصرالله
الأمين العام لحزب الله
الاحتفال التكريمي
اطلالة لسيد نصرالله
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سوریا
فلسطین
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اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.