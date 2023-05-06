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اطلالة مرتقبة للسيد "حسن نصرالله" بهذا التوقيت..

اطلالة مرتقبة للسيد
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عند الخامسة من عصر يوم الجمعة المقبل، وذلك في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله" لمناسبة الذكرى السنوية السابعة لإستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدرالدين، في مدارس المهدي- الحدت جنوب بيروت. 

العالم_لبنان

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اطلالة مرتقبة للسيد "حسن نصرالله" بهذا التوقيت..

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