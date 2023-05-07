بالفيديو.. قوات الاحتلال تهدم مدرسة في بيت لحم

العالم- فلسطين

وأفاد شهود عيان، بأن جرافات الاحتلال "الإسرائيلي" هدمت مدرسة التحدي في بيت تعمر الريف الشرقي في محافظة بيت لحم، بذريعة واهية.

وقال مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر: إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بيت تعمر وحاصرت مدرسة تحدي 5، وأغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها قبل ان تهدم المدرسة، وتستولي على محتوياتها.

وأضاف جبر، أن المدرسة تضم نحو 60 طالباً من الصف الأول وحتى الرابع، وكانت قد تعرضت للهدم عام 2017 قبل أن تبنى من جديد في العام ذاته.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" هدم مدارس الضفة الغربية المحتلة، بهدف القضاء على العملية التعليمية في المنطقة.