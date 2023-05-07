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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات و اشتباكات مسلحة وتحديدا في منطقتي نابلس وجنين.

العالم- فلسطين

وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة .

في محافظة نابلس، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة، حيث سمع صوت انفجار في محيط البلدة القديمة، فيما اندلعت اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن.

واحتجزت قوات الاحتلال شابين لم تعرف هويتهما، على حاجز صرة جنوب غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون قضاء جنين، وحاصر منزلا في البلدة، حيث اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال التي انسحبت من المكان بعد تعرضها لإطلاق نار مكثف من قبل المسلحين.

ميدانيا، واصلت قوات الاحتلال المداهمات والاقتحامات والاعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة، حيث اعتقلت الشاب الجريح محمد أحمد داود أبو فخيدة، خلال مداهمة بلدة رأس كركر قضاء رام الله.

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