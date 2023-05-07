محادثات جدة حول السودان، والايدي الخفية التي تلعب على وتر الصراع

ویری مراقبون، ان الناطق باسم الجيش السوداني اعلن ان مفاوضات جدة لها بُعد انساني ولن تؤدي الى ايقاف الى الاشتباك الحاصل مع قوات الدعم السريع. واعتبروا ان خفض سقف التوقعات قد يكون جزءاً من الادوات الدبلوماسية التي تعتمدها الاطراف في محاولة الى الوصول لحل يضمن مختلف المصالح، مؤكدين ان النزاع بين الاطراف كان بسبب الخلاف على حدود ومركز القوة لدى كل من الطرفين والذي ادى الى تفجر الاشتباك في السودان، واشاروا الى ان قوات الجيش السوداني ترتكز على ضباط من وسط وشمال السودان، بينما ترتكز قوات الدعم السريع على العصبية القبائلية لمقاتلي دارفور، الامر الذي اوجد تناقضات فجرت الصراع فيما بينهما.

وشدد هؤلاء على ان هنالك قوى كالسعودية والامارات وامريكا بامكانها ان تفرض قوتها على طرفي الصراع بالسودان، منوهين بان هذا ما حصل عندما اجلوا جنودهم ورعاياهم بعد فرضهم هدوءاً كاملاً على طول 800 كيلومتراً من الحدود الى المطار الحربي الذي يستخدم لضرب قوات الدعم السريع.

من جانبهم، اكد مسؤولون مصريون، ان الصراع الدائر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، نتيجته ان كل طرف يريد ان يستولي على السلطة من الآخر، وانهما يتقاتلان بأموال الشعب السوداني.

وقالوا: ان كل طرف يريد ان يخرج من مفاوضات جدة السعودية، بمعادلة صفرية، بمعنى ان قوات الدعم السريع تريد ان تخضع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقواته لمشيئتها، وكذلك يريد الجيش السوداني ان يخضع الجميع لمشيئته، رغم انهما تآمرا معاً لاسقاط الرئيس السابق عمر البشير، ولهذا هما يتحملان مسؤولية وصول الامور الى هذه النقطة، مع تدخل قوى اقليمية ودولية ومن بينها الاحتلال الاسرائيلي على خط الصراع.

ما رأيكم..

ما المتوقع ان تسفر عنه محادثات جدة حول الوضع في السودان بعد اتصالات امريكية سعودية؟

هل يناقش مبعوثا الطرفين المتصارعين ارساء هدنة انسانية ام انهاء الحرب على اي قاعدة؟

وما هو الدور الامريكي والاسرائيلي في هذا التوجه؟

وماذا تعني مطالبة القوى المدنية في السودان بفرض وجودها على القوتين المتحاربتين انقاذا لشعبه؟