أوكرانيا تهاجم القرم بـ'المسيرات'.. روسيا تتصدى للهجمات

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأفادت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي "تتصدى لهجمات".

وقال مسؤول معين من روسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن أوكرانيا أطلقت أكثر من 10 طائرات مسيرة خلال الليل على شبه جزيرة القرم، من بينها ثلاث طائرات استهدفت ميناء سيفاستوبول.

مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي صدّت جميع الهجمات على الميناء.

وأفاد ميخائيل رازفوجاييف، حاكم سيفاستوبول الذي عينته موسكو، على تطبيق تيليغرام، "لم يتضرر أي شيء في سيفاستوبول".

ولم ترد تفاصيل بعد عن وقوع أضرار جراء الضربات في أماكن أخرى من شبه جزيرة القرم.

وقالت قناة على "تيليغرام" لها صلات بوكالات إنفاذ القانون الروسية، إن أوكرانيا أرسلت سلسلة من الطائرات المسيرة إلى شبه جزيرة القرم، والدفاعات الجوية الروسية أسقطت واحدة على الأقل فوق ميناء سيفاستوبول.

ووفقاً للمعلومات الأولية للقناة، واسمها "بازا"، فإنه لم تقع إصابات.

وذكرت قنوات أوكرانية على "تيليغرام" أن انفجارات وقعت في سيفاستوبول وساكي، حيث توجد لروسيا قاعدة جوية، إضافة إلى عدد قليل من الأماكن الأخرى في شبه جزيرة القرم.