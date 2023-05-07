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'الدبلوماسية المكوكية'..رئيس وزراء اليابان يتوجه الى كوريا الجنوبية اليوم الأحد

'الدبلوماسية المكوكية'..رئيس وزراء اليابان يتوجه الى كوريا الجنوبية اليوم الأحد
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

قام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية بعد 12 عاما، ومن المقرر أن تستغرق هذه الزيارة يومين.

العالم - آسيا والباسفيك

سيصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق اليوم الأحد لعقد قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في إشارة إلى استئناف "الدبلوماسية المكوكية" على نطاق واسع بين قادة البلدين بعد 12 سنة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن زيارة كيشيدا تأتي في الوقت الذي تحسنت فيه العلاقات الثنائية بشكل كبير بعد قرار سيئول في مارس الماضي بتعويض الضحايا الكوريين من العمل القسري الياباني في زمن الحرب دون مساهمات من الشركات اليابانية.

وسافر يون إلى طوكيو بعد 10 أيام من إعلان القرار وعقد قمة مع كيشيدا كأول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة ثنائية إلى اليابان منذ 12 عاما.

وستكون زيارة كيشيدا التي تستغرق يومين هي أول زيارة ثنائية يقوم بها زعيم ياباني إلى كوريا الجنوبية منذ 12 عاما، مما يمثل استئنافًا واسع النطاق لـ "الدبلوماسية المكوكية"، أو الزيارات المتبادلة المنتظمة، على النحو المتفق عليه بين يون وكيشيدا خلال قمتهما في طوكيو في مارس الماضي.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الياباني اليوم الأحد مقبرة سيئول الوطنية، ويعقد قمة مع يون في المكتب الرئاسي، ويعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وسيرافق كيشيدا خلال الزيارة زوجته يوكو.

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