شاهد.. لا أمان من إطلاق النار، في بلاد الحرية

العالم - حوادث

يحاولون الفرار من الموت؛ هذا هو حال المواطنين الاميركيين في شوارع الولايات المتحدة، والسبب حوادث اطلاق النار العشوائية.

هذه المرة وقع اطلاق النار في ولاية تكساس، عندما قام مسلح باطلاق النار من بندقيته في كل مكان خارج مركز تجاري مكتظ شمالي مدينة دالاس.

وقال قائد شرطة مدينة ألين، بريان هارفي:"أحد ضباطنا سمع طلقات نارية وتوجه الى الاعيرة النارية، واشتبك مع المشتبه به، وقام بتحييده. ثم اتصل أيضاً بسيارات الإسعاف".

هجوم ادى الى سقوط قتلى وجرحى بينهم اطفال وكبار في السن.

وقال رئيس أدارة إطفاء مدينة ألين، جوناثان بويد:"نقلنا تسعة ضحايا. هؤلاء هم الذين نقلتهم إدارة إطفاء ألين. قد يكون هناك آخرون تم نقلهم في سيارات خاصة".

مأساة مروعة؛ هكذا وصفها حاكم ولاية تكساس، تاتي بعد ثلاثة ايام فقط من اطلاق نار داخل مستشفى في ولاية اتلانتا، ليصل عدد هذا النوع من الحوادث الى نحو مئتين منذ بداية العام، وهو اكبر نسبة منذ عام الفين وستة عشر.

وقال جينال برويز وهو مواطن اميرکي:"ابنتي راسلتني انا ووالدتها وقالت، أبي، أنا أحبك، وهناك امور تحدث، هناك إطلاق نار وانا محاطة بالشرطة، فقط صلوا من أجلي".

كارثة فظيعة، ولكن الأفظع منها أنها ستتكرر. ففي ظل إحجام السياسيين عن اتخاذ إجراء لتغيير قوانين حمل السلاح، لن تكون هذه المرة الاخيرة التي يعلن فيها عن مقتل ابرياء جراء اطلاق نار في بلاد الحرية.