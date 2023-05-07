الموافقة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

العالم- العراق

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ "السومرية نيوز"، أن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".

وأضاف، أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهداً حقيقياً في عودة سوريّا للجامعة العربية".



وعقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية، في القاهرة، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة الملف السوري، مع بقاء أقل من أسبوعين على موعد القمة العربية في مدينة جدة السعودية في 19 مايو/أيار الحالي.