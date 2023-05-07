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دول الجوار وآسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية من أولويات إيران للتعاون الاقتصادي

دول الجوار وآسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية من أولويات إيران للتعاون الاقتصادي
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية إن الدول المجاورة والآسيوية والأفريقية وأميركا اللاتينية تعتبر من أولويات الحكومة الإيرانية الحالية للتعاون الاقتصادي والتجاري.

العالم - إيران

وعلی هامش المعرض الدولي الخامس لاستعراض القدرات التصديرية الإيرانية الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 10 مايو الجاري، أعلن محمد صفري مشارکة أكثر من 700 شركة إيرانية وحوالي ألف ناشط اقتصادي من 60 دولة في هذا المعرض مضیفا أن الشركات الإیرانیة ستشارك في 12 مجالا صناعيا وخدميا، بما في ذلك البتروكيماويات والصناعات الغذائية والمنتجات القائمة على المعرفة.

ووصف نهج الحكومة في مجال التصدير بأنه مهم ومختلف وقال إن الدول المجاورة والآسيوية والأفريقية وأميركا اللاتينية من بين أولويات الحكومة الثالثة عشرة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأشار إلى خطط الحكومة الحالیة لتنفيذ مشاريع تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار في مجالات البنى التحتية الجوية والسكك الحديدية والموانئ، وبناء المطارات وتطوير الصناعات الأولية والنهائية، والقطارات عالية السرعة، والسيارات الكهربائية، وبناء المستشفيات، ومجالات تحلية المياه وغيرها.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة قررت تطوير بنيتها التحتية للترانزیت، كونها على طريق الحرير، وبالنظر إلی تمتعها من الإمكانیات الاقتصادية المحتملة والفعلية.

وأعلن استعداد البلاد للتعاون مع جميع البلدان في هذا الإطار مضیفا أن الترانزيت في إيران یتمیز بالعديد من المزايا للناشطین الاقتصاديين من حیث خفض التكلفة.

وانطلق المعرض الدولي الخامس لإستعراض القدرات التصديرية الإيرانية اليوم الأحد بحضور الرئيس السيد إبراهيم رئيسي، بالعاصمة طهران.

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