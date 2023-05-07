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600 مليون دولار صادرات إيران إلى العراق خلال شهر

600 مليون دولار صادرات إيران إلى العراق خلال شهر
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني تسجيل صادرات البلاد للعراق 600 مليون دولار في الشهر الأول من السنة المالية الجارية المنتهي 20 أبريل/نيسان 2023.÷

العالم - إيران

وفي تصريح اليوم الأحد ردا على تقارير تتحدث عن وجود مشاكل في استلام العملة الأجنبية من العراق، أوضح حسيني أن: المشاكل في تحويل العملة كانت موجودة سابقا ولكن بما أن سوق الصرف العراقية مفتوحة فلا نواجه مشاكل في التعاملات المالية مع البلد الجار بالوقت الحاضر أيضا.

وأستطرد: بعد قرار المركزي الأميركي بتحديد 250 إلى 300 مليون دولار يوميا تحويلات للعراق ازاء مبيعات النفط، بات المصدر الإيراني لا يستطيع استلام العملة من البنك المركزي العراقي مباشرة وبالتالي فإن المستورد للسلع إذا ما أراد شراء البضائع من إيران عليه تصريف العملة في السوق الحرة بنسبة 7 إلى 8 بالمئة أعلى من تسعيرة المركزي العراقي ودفعها للمصدر الإيراني.

وأشار حسيني أن الصادرات للعراق في الشهر الأول من السنة المالية الجارية (انتهت 20 أبريل/نيسان 2023) رغم عطل النوروز وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر قد سجلت 600 مليون دولار، ومن المتوقع زيادتها في الشهر الثاني.

ورأى أنه بسبب مزايا الشحن والنقل والقرب مع العراق والأسعار التنافسية للمنتج الإيراني فإن زيادة الفارق بنسبة 7 إلى 8 بالمئة في سوق الصرف العراقي لا يقف حائلا أمام الروابط الاقتصادية بين البلدين.

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