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مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم يزور قطر

مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم يزور قطر
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

غادر مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى قطر، للمشاركة في اجتماعات تحليلية حول منافسات المونديال 2022، وأيضا قرعة تصنيفات بطولة كأس آسيا 2023.

العالم - إيران

ويرافق المدرب الإيراني أمير قلعة نوي في هذه الزيارة، عضو هيئة الرئاسة للاتحاد الوطني لكرة ميرشاد ماجدي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة عن التصنيف الرسمي لقرعة كأس آسيا 2023 في قطر، والتي تقام في 11 مايو/أيار، عقب الإعلان عن التصنيف الجديد في الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وستقسم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، على 6 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل إلى ثمن النهائي أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث؛ علماً بأن المباراة النهائية ستقام في 10 فبراير/شباط 2024.

ويشهد حفل سحب القرعة، حضور مجموعة من النجوم التاريخيين في قارة آسيا، ليشاركوا في عملية السحب، كما يحضره مدربو المنتخبات المشاركة في البطولة.

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