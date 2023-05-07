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العراق يؤكد على احترام سيادة السودان ويدعو لتشكيل مجموعة عربية هذه مهامها

العراق يؤكد على احترام سيادة السودان ويدعو لتشكيل مجموعة عربية هذه مهامها
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، في أعمال الدورة غير العادية ل‍مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي دعت له جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، في مقر جامعة الدول العربية، لبحث الأوضاع في السودان.

العالم- العراق

حيث تقرر ما يلي:

1-ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأنا داخليا سودانيا، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني تجنبا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين.

2- تشكيل مجموعة إتصال عربية وزارية تضم كل من: المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والأمين العام، تتولى:

أ- التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليميا ودوليا والمنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة بالأمر بهدف التوصل لتسوية الأزمة.

ب-بذل المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ج العمل على معالجة أسباب الأزمة مما يلبي طموحات الشعب السوداني وتطلعه إلى الإستقرار والأمن.

د- التنسيق مع الأمانة العامة والمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية والأممية لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان، عبر السلطات المعنية، وكذلك للباحثين عن ملاذ آمن بدول الجوار التي تستقبل لاجئين لمساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة، فضلا عن حث الدول المانحة عربيا ودوليا على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

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العراق يؤكد على احترام سيادة السودان ويدعو لتشكيل مجموعة عربية هذه مهامها

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