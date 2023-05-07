تحت شعار 'النكبة جريمة مستمرة والعودة حق' غداً انطلاق فعاليات ذكرى النكبة

العالم- فلسطين

ونقلت وكالة وفا عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي قوله في بيان اليوم.. إن قضية اللاجئين تشهد طوراً مهماً في الأمم المتحدة، بعد قرار الجمعية العامة في تشرين الثاني الماضي تكريس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى الـ 75 للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في الـ 15 من أيار الجاري لأول مرة على مدى سبعة عقود ونصف من عمر النكبة، في اعتراف أممي بالنكبة والمأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني.

وأشار أبو هولي إلى أن أولى فعاليات النكبة تنطلق غدا بعقد ندوة رفيعة المستوى في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور المندوبين الدائمين وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والدولية لدى مصر، وتتضمن معرض صور لرحلة اللجوء الفلسطينية، وعرض فيلم وثائقي عن النكبة.

وأوضح أبو هولي أنه سيتم في الـ 12 من الشهر الجاري إطلاق أكبر حملة إعلامية متعددة اللغات وبجميع الأشكال على مستوى الوطن والشتات، تحت شعار” النكبة جريمة مستمرة والعودة حق”، كما سيتم تنظيم مسيرة ومهرجان العودة المركزي في مدينة رام الله في الـ 15 من الشهر الجاري، إضافة إلى تنظيم فعاليات جماهيرية في قطاع غزة، بينما تنظم سفارات فلسطين والجاليات الفلسطينية تزامنا مع إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة مؤتمرات شعبية وأكاديمية ومسيرات ووقفات داعمة بمشاركة لجان التضامن الدولية، وعقد جلسات خاصة في مقر الاتحاد الأوروبي، ووقفة جماهيرية أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وطالب أبو هولي المجتمع الدولي وشعوب العالم كافة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لإحقاق الحق والعدل، وإرساء دعائم الاستقرار وفق قرارات الشرعية الدولية، وتمكينه من العودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.