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المالكي يطالب بمساءلة الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة

المالكي يطالب بمساءلة الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

جدد وزير الخارجية فی السلطة الفلسطينية رياض المالكي مطالبته المجتمع الدولي بإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته في عموم الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع العالم.

العالم- فلسطين

وقال المالكي في تصريح اليوم نقلته وكالة وفا: إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، حيث لا يمر يوم دون ارتقاء شهداء وهدم للمنازل واستيلاء على الأراضي وحصار للمدن، كما هو الحال في أريحا ونابلس وجنين والمخيمات الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى أن تاريخ الـ 15 من الشهر الجاري الذي يصادف الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية ليس مأساة للشعب الفلسطيني فقط وإنما للبشرية جمعاء، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة ستقوم لأول مرة في التاريخ بإحياء الذكرى في مقر الجمعية العامة، لتذكير العالم بالظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني.

وبين المالكي أن الاحتلال يواصل أيضاً جرائمه بحق الأسرى في معتقلاته، ولا سيما سياسة الإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء في انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

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المالكي يطالب بمساءلة الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة

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