المالكي يطالب بمساءلة الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة

العالم- فلسطين

وقال المالكي في تصريح اليوم نقلته وكالة وفا: إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، حيث لا يمر يوم دون ارتقاء شهداء وهدم للمنازل واستيلاء على الأراضي وحصار للمدن، كما هو الحال في أريحا ونابلس وجنين والمخيمات الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى أن تاريخ الـ 15 من الشهر الجاري الذي يصادف الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية ليس مأساة للشعب الفلسطيني فقط وإنما للبشرية جمعاء، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة ستقوم لأول مرة في التاريخ بإحياء الذكرى في مقر الجمعية العامة، لتذكير العالم بالظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني.

وبين المالكي أن الاحتلال يواصل أيضاً جرائمه بحق الأسرى في معتقلاته، ولا سيما سياسة الإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء في انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.