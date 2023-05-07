العالم - السودان

وجاء في بيان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، أن "مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عقد اجتماعا عاديا اليوم الأحد، بناء على مذكرة مقدّمة من جمهورية مصر بخصوص الأوضاع في السودان".

وأضاف البيان أن المجلس اتّخذ عدة قرارت بخصوص السودان أهمها، ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه والتعامل مع الأزمة بأعتبارها شأنا داخليا سودانيا، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية ومنع انهيارها، بالإضافة إلى الحيلولة دون أي تدخّل خارجي في الشأن السوداني تجنبا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليمي.

كما قرّر المجلس الوزاري "تشكيل مجموعة اتصال عربية مكوّنة من السعودية ومصر والجامعة العربية تتولى التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليميا ودوليا بهدف التوصل لحل الأزمة".

كما قرّر المجلس "بذل المساعي من أجل التوصل لوقف إطلاق نار كامل ومستدام، وكذلك التواصل مع المنظمات والهيئات الإغاثية لتوفير الدعم الطبي والإنساني للمواطنين والنازحين داخل السودان عبر السلطات السودانية".