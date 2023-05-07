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حماس ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

حماس ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أصدرت حركة حماس مساء الأحد بيانا رحبت فيه بإعلان عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

العالم-سوريا

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "نرحب بإعلان وزراء خارجية الدول العربية عودة سوريا لإشغال مقعدها في الجامعة العربية".

وأضاف حازم قاسم: "نتمنى سرعة معالجة كل تداعيات الأزمة السورية".

ودعا الناطق باسم حماس "لتعزيز العلاقات البينية بين كل مكونات الأمة لتصليب موقفها في مواجهة الأطماع الاستعمارية الخارجية وفي مقدمتها المشروع الصهيوني التوسعي".

وأصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة اليوم الأحد، القرار رقم 8914، أعلنوا فيه استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من يوم 7 مايو/أيار 2023.

وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه سيخطر سوريا الليلة بعناصر القرار رقم 8914.

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حماس ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

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