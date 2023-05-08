تيك توك وصناعة المحتوى – الجزء الأول

العالم - نوافذ

تطبيقات ومنصات تواصل تختصر الزمان والمكان في لحظات لتجوب العالم وتلقي بتفاعلها على الملايين. تطبيق تيك توك هو واحد من نجوم هذا العالم الجديد الذي وصف بانه الاكثر نموا والاكثر انتشارا.

في أشهر عدة استقطب الملايين من المشتركين ليصبح منصة أساسية للتفاعل خاصة بين جيل الشباب الجديد.

مقاطع فيديو قصيرة تصل الى العالم في ثواني، تعكس ثقافات وتوجهات وانماط اجتماعية مختلفة، فما هو النموذج العربي على هذه المنصة؟012.654*/برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة حنان ضيا تطرق الى تطبيق ومنصة تيك توك في العالم العربي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. ربيع بعلبكي – رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين في لبنان

د. خلود الوتار – استاذة جامعية

مارينا حسن – ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي