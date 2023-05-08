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البغدادي: الوضع في لبنان بات يحتاج إلى من ينزل بعض المسؤولين عن الشجرة

البغدادي: الوضع في لبنان بات يحتاج إلى من ينزل بعض المسؤولين عن الشجرة
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

 رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ حسن البغدادي في احتفال في الضاحية الجنوبية "أن الأوضاع في المنطقة تواصل تقدمها الإيجابي بعيدا من الصراعات الدولية التي تحتاج إلى مدة من الزمن كي تفرز نتائجها الإيجابية على صعيد إلغاء هيمنة القطب الواحد،

العالم - لبنان

وقال الشيخ حسن البغدادي ان "التفاهمات الإقليمية تأتي على حساب التدخل الأجنبي الذي يعمل على تأجيج الصراعات المتنقلة في كل المنطقة، وهذا ما ظهر مؤخرا في السودان، حيث ستكون نتائجه كارثية على الشعب السوداني، فيما البلدان المحيطة لن تكون بمعزل عن سلبيات هذا الصراع".

وأضاف: "بينما نجد التفاهم الإيراني - السعودي يتقدم بسرعة وسيكون في مصلحة البلدين وسيعكس مناخا إيجابيا يرخي بظلاله على مختلف ملفات المنطقة، ونأمل أن ينهي معه الصراعات المتأججة في المنطقة، كي تشهد هذه البلاد إستقرارا يكون في صالح شعوبها وخياراتها التي قدمت في سبيله آلاف الشهداء، فينتعش معها الإقتصاد وتستعيد عافيتها".

وعن الأوضاع في لبنان، ختم الشيخ البغدادي كلامه معتبرا "أن الأوضاع والإستحقاقات قد جعلت البلد على حافة الهاوية، دون أن يستجيب بعض المسؤولين فيه لنداء العقل ولمصلحة الشعب، فضلا عن الإستفادة من تلك المناخات الدولية والإقليمية الحالية، حتى باتوا بحاجة إلى من ينزلهم عن الشجرة ويردعهم عن التصلب بالمواقف والمغالطات التي تزيد الأمور تعقيدا.

وقال: لذا نحن ندعوهم في كل يوم إلى الحوار والمناقشة ضمن معيار مصلحة اللبنانيين، وإعادة النظر في قراءتهم التي لا تنسجم مع تطلعات حتى حلفائهم الذين باتوا محكومين ضمن الرؤى الجديدة المبنية على المصالح والمفاسد لخيارات لا تنسجم مع هذا التعنت، وكأنهم اعتادوا على أوامر واضحة تفرض عليهم مساراتهم".

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البغدادي: الوضع في لبنان بات يحتاج إلى من ينزل بعض المسؤولين عن الشجرة

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