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العثور على مضافات لداعش الإرهاربي معدة للتفجير في محافظة كركوك

العثور على مضافات لداعش الإرهاربي معدة للتفجير في محافظة كركوك
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

ضمن الجهود الأمنية المستمرة وإثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالإشتراك مع قوة من الجيش العراقي من العثور على مضافتين لعصابات داعش الإرهابية تحتوي على عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير في منطقة جبل بور جنوب محافظة كركوك.

العالم- العراق

ضمن الجهود الأمنية المستمرة وإثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالإشتراك مع قوة من الجيش العراقي من العثور على مضافتين لعصابات داعش الإرهابية تحتوي على عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير في منطقة جبل بور جنوب محافظة كركوك، حيث تم تدمير المضافات وإلقاء القبض على أحد المتهمين من عناصر داعش الإرهابي بعد إجراء عملية تفتيش في المناطق المحاذية.

وفي السياق ذاته تمكنت مفارزنا في محافظة ديالى من العثور على مضافة لداعش الارهابي في إحدى البساتين المتروكة داخل قرية الأحيمر التابعة لقضاء بعقوبة تحتوي على كيلوغرامين اثنين من مادة الـ (TNT) وجلكان بداخله مادة من الـ (C4) وعبوات ناسفة وأسلحة تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي.

فيما ضبطت مفارزنا كدساً للأعتدة في منطقة الجزيزة بقضاء الرمادي يعود لعصابات داعش الإرهابية إحتوى أسلحة ومواد متفجرة وعبوات ناسفة وأجهزة إتصال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولياً وتسليم المضبوطات إلى الجهات المعنية.

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