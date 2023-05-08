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بالصور.. الشهيد خضر عدنان حاضرا في شوارع طهران

بالصور.. الشهيد خضر عدنان حاضرا في شوارع طهران
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

زينت صور القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشهيد خضر عدنان ساحة فلسطين وسط العاصمة الإيرانية طهران.

العالم - فلسطين

واستُشهد الأسير خضر عدنان عن عمر يناهز 44 عاماً بعدما خاض معركة إضراب عن الطعام استمرت 86 يوماً رفضاً لاعتقاله، إذ احتجز على مدار الفترة الماضية في زنزانة في عيادة سجن الرملة.

يذكر انه نظم أحرار الشعب الإيراني، وقفة احتجاجية على عملية اغتيال، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ الشهيد "خضر عدنان" على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني بعد خوضه إضراباً عن الطعام استمر لمدة 86 يوم على التوالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ساحة فلسطين في العاصمة طهران، شهدت مساء الخميس، وقفة احتجاجية على عملية اغتيال الشهيد خضر عدنان.

ووفقاً لوكالة مهر، حَضَرَ الوقفة ممثلين عن فصائل فلسطينية في إيران ومسؤولين إيرانيين وممثلين عن اتحاد الطلبة الفلسطينيين في إيران.

وتخلل الوقفة، كلمة للمثل حركة حماس الدكتور "خالد القدومي" وكلمات أخرى للمسؤولي الحاضرين وللقائمين على تنظيم الوقفة.

وندد الحضور بالجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق الشهيد "خضر عدنان" مؤكدين أن دماء الشهداء ليست سوى وقود لثورةٍ لن تتوقف حتى تحرير فلسطين بالكامل.

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