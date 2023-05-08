شاهد.. 'إيران إكسبو 2023' بحضور أكثر من 1000 رجل أعمال

العالم - خاص بالعالم

وهي النسخة الخامسة من معرض القدرات التصديرية الايرانية "ايران اكسبو" 2023 اقيم في العاصمة طهران والذي يضم ابرز الطاقات التصديرية للبلاد بهدف تطوير العلاقات التجارية وتحسين العلاقات الاقتصادية تبيين الاقتصاد الفاعل والمتنامي لاسيما في ظل حرب اقتصادية شاملة يراد منها التضييق على ايران اكثر فأكثر.

وقال كمال دزفولي، وهو مدير شركة ايرانية، لمراسلنا: شركتنا معرفية تنتج محاصيل كانت تستورد من الخارج، ونصدر منتجاتنا حاليا الى تركيا وسلطنة عمان وارمينيا وكازاخستان ونطمح لتصدير محاصيلنا الى العراق. وهذا المعرض يعد معرضا جيدا بالنسبة لنا وللشركات المشاركة فيه.

اكثر من 1000 رجل أعمال ورئيس غرفة تجارة من 70 دولة في العالم بما في ذلك دول اوروبا وأوراسيا وافريقيا وجنوب شرق آسيا وامريكا اللاتينية والدول العربية، ليشاركون بشكل فعال في معرض اكسبو ايران ليشاهدوا ما عرضته 750 شركة ايرانية.

وقال علي بن جاسم الجابري، وهو تاجر من سلطة عمان، لمراسلنا: المعرض جيد جدا مقارنة بالمواد المعروضة، أي شخص لديه اهتمام بمواد البناء فهناك مواد تستحق مشاهدتها وتجربتها. ايضا المنتجات المعروضة في هذا المعرض لاحظنا انها ذات جودة عالية، وممكن استخدامها في الدول العربية وايضا فهي صالحة للتصدير الخارجي.

اثنا عشر قطاعا، تشمل البتروکيمياويات والصناعة والطب والأغذية والأجهزة المنزلية وغيرها من القطاعات تضمنتها أروقة المعرض.