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في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري..

الأسد يبحث المستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية العربية

الأسد يبحث المستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية العربية
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المستجدات الإيجابية على مستوى العلاقات العربية – العربية، والسبل الكفيلة بتعزيزها بشكل ثنائي وجماعي.

العالم- سورية

وثمّن الرئيسان التطورات الحاصلة على الساحة العربية، وانعكاسها المرتقب على تفعيل العمل والتعاون بين الدول العربية خدمة للمصالح المشتركة لهذه الدول وشعوبها، حيث نوّه الرئيس الأسد إلى الدور العروبي للجزائر وما تقوم به من أجل لمّ الشمل العربي.

وناقش الرئيسان الأسد وتبّون التنسيق الفعال والتعاون عالي المستوى بين سورية والجزائر.

وأشار الرئيس الأسد إلى مواقف الجزائر الثابتة إلى جانب الشعب السوري خلال سنوات الحرب، واستمرارها بهذه المواقف انطلاقاً من المبادئ التي تستند إليها، والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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