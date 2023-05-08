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قائد القوة البرية للجيش الإيراني يلتقي قائد الجيش العُماني

قائد القوة البرية للجيش الإيراني يلتقي قائد الجيش العُماني
الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

التقى قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الاثنين مع قائد الجيش العماني وعقد معه جولة من المباحثات .

العالم - ايران

واستقبل اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني بمكتبه بمعسكر المرتفعة اليوم الاثنين العميد الركن الدكتور كيومرث حيدري قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة أحد أعضاء الوفد المرافق لرئيس هيئة أركان الجيش بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يزور سلطنة عمان حاليًا.

وقد رحب قائد الجيش السلطاني العُماني بالضيف، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، ومناقشة عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة العميد الركن سلطان بن محمد المعمري مدير عام العمليات والاستخبارات والعميد الركن بريك بن محمد الغافري مدير عام اللوازم والإسكان وعدد من كبار الضباط بالجيش السلطاني العُماني.

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قائد القوة البرية للجيش الإيراني يلتقي قائد الجيش العُماني