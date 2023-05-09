مراسلة العالم تكشف عن خطة اسرائيلية لغدر قادة الجهاد

العالم - مراسلون

وأكدت مراسلة العالم في غزة ان قادة حركة الجهاد الاسلامي كانوا علی موعد للذهاب الی مصر من أجل عقد جلسة محادثات وكان الاحتلال الاسرائيلي قد أعطاهم الامان للتحضير للسفر.

وأوضحت ان هذا الامان، جعل قادة الجهاد الاسلامي يعودون الی بيوتهم وعوائلهم للتحضير الی الزيارة وقد غدرهم الاحتلال في نومهم وقتلهم هم وعوائلهم.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، غارات على قطاع غزة أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 3 قيادات بارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ونعت سرايا القدس قادتها الثلاثة الذين استشهدوا -مع زوجاتهم وعدد من أبنائهم- في الغارات الإسرائيلية على القطاع، والقادة هم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.