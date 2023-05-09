مادورو: 'بوريل يؤجج النزاع في أوكرانيا ويأخذنا إلى حرب نووية'

العالم - الأميركيتان

وقال مادورو: "إنه أمر مقلق للغاية أن يتحدث ممثل الديمقراطية الأوروبية كداعم للحرب، ولا يفتح الباب لدبلوماسية السلام. لماذا الدبلوماسية، للحرب؟ الدبلوماسية للحوار، للتقارب، للتفاهم، للبحث عن السلام... يصب جوزيب بوريل باستمرار بتصريحاته الزيت على النار، ولا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو".

وأضاف: "يأخذنا جوزيب بوريل إلى حرب نووية، وكل ذلك بسبب عقلية الحرب لديه. بوريل، عليك أن تكون دبلوماسيا، أنت لا تعرف كيف تستخدم بندقية أو مسدسا، وتتحدث عن تصعيد الحرب؟ كفى حربا!".

وأكد مجددا أن فنزويلا تدعم مبادرتي الصين والبرازيل لإيجاد حل سلمي للنزاع.

وصرح بوريل في وقت سابق بأنه يشعر الآن بأنه وزير دفاع في الاتحاد الأوروبي أكثر منه مفوضا للسياسة الخارجية. وأنه لا جدوى من التسوية الدبلوماسية للنزاع في أوكرانيا.